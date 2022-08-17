Çameli’nde vahşi depolamaya son

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çameli ilçesinde vahşi depolamaya son vereceği, Çameli Katı Atık Aktarma Merkezi’ni tamamlayarak hizmete aldı. Proje ile Çameli ilçesinden toplanan günlük 15 ton atık, düzenli depolama suretiyle bertaraf edilmeye başlandı.

Denizli’de hayata geçirdiği çevre yatırımlarıyla birçok ilçede vahşi depolamaya son veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çameli Katı Atık Aktarma Merkezi projesini tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilmesinin ardından yapımı tamamlanan tesiste Çameli ilçesinde toplanan günlük 15 ton evsel katı atığın vahşi depolanmasının önüne geçilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından rehabilite edilen ilçenin çöp döküm sahasına yapılan Çameli Katı Atık Aktarma Merkezi’ne getirilen evsel katı atıklar buradan özel dizayn edilmiş tırlarla Denizli Büyükşehir Belediyesi Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne taşınacak.

İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden riskler ortadan kaldırıldı

Çameli ilçesinden getirilecek katı atıklar Denizli Büyükşehir Belediyesi Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisi bünyesinde düzenli depolama suretiyle bertaraf edilecek. Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisinde yer alan mekanik ayırma ünitesi sayesinde ise atıklar cinslerine göre ayrılarak ekonomiye geri kazandırılacak. Çameli Katı Atık Aktarma Merkezi faaliyete geçmesi ile birlikte Çameli ilçesinde oluşan insan ve çevre sağlığını tehdit eden riskler de ortadan kalkacak.

Türkiye’nin en temiz kenti Denizli

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, daha önce hayata geçirdikleri proje ve yatırımlarla Sarayköy, Acıpayam, Serinhisar, Tavas, Kale, Beyağaç, Buldan ve Güney ilçelerinde vahşi depolamaya son verdiklerini söyledi. Çameli Katı Atık Aktarma Merkezi ile bir ilçede daha vahşi depolamaya son verdiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Türkiye’nin en temiz kenti unvanımıza yaraşır çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çameli ilçemizde vahşi depolamaya son veriyoruz. İnsan ve çevre sağlığına hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Çameli’mize, Denizli’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.