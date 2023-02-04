Çameli’nde Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Çameli Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlığında yapıldı.

Çameli Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı saat 11:00’de Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Başkanlığında gerçekleştirildi. Yoklama ve açılışın ardından, gelen yazılar gündeme alınarak değerlendirildi. Birinci gündem maddesi ilgili komisyona havale edildi. Diğer maddeler oy birliği ile kabul edildi. Çameli Belediyesi Şubat ayı 1. birleşim kapatıldı. Belediye Meclisi 2023 yılı Mart ayı Meclis Toplantısının 1. birleşimini 1 Mart 2023 günü saat 11.00’de yapılması oy birliği ile kabul edildi.