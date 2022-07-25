Çameli’nde ses yarışması düzenlenecek

Denizli’de Çameli Belediyesi 8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali çerçevesinde müziğe yönlendirme ve eğlendirme amaçlı amatör ses yarışması düzenleyecek.

Ses Yarışmasında tüm müzik çeşitleri; Halk Müziği, Sanat Müziği, Rock, Pop Cazz, Solo, Metal yarışmada yer alacak. 8. Çameli Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivalinde yarışmanın amacı amatör vatandaşların kendilerini göstermelerine olanak sağlamak. Ses Yarışması için her yaş grubundan tüm vatandaşların başvurabileceği ve yarışması için müracaatların Çameli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne şahsen yapılacağı belirtildi. Başvurular 25 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp, 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 17.00’ de sona ereceği duyuruldu. Ses yarışması ise 27 Ağustos akşamı 21.30’da ödül töreni gerçekleşeceği bildirildi.

“Yeni yetenekler çıkarmayı amaçlıyoruz”

Yarışma hakkında konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Bizler yaptığımız sosyal faaliyetler, kültür ve sanat alanında halkımıza daha iyi imkanlar sunarken, bu tür etkinliklerle de hem ilçemiz yaşayanlarına stres attırmak hem de yeni yetenekler çıkarmayı amaçlıyoruz. Yetenekleri olduğuna inanan tüm halkımızı ödüllü yarışmaya katılmaya davet ediyorum" dedi.