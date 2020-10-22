Çameli’nde okullarda dezenfektan çalışmaları devam ediyor

Çameli’nde, yüz yüze eğitimin kademeli başlaması itibariyle okullar ve 13 EBA noktası korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

12 Ekim Pazartesi günü ilkokul 2-3-4 sınıflar, ortaokul 8.sınıflar ve lise 12.sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor. Hayri Dev Kültür Merkezi olmak üzere ilçe genelinde 13 EBA Noktası Çameli Belediye personelleri tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Okulların devamlı ve düzenli bir şekilde dezenfekte edileceğini belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan dezenfeksiyon işlemiyle çocukların yüz yüze eğitim sürecini sorunsuz atlatması hedefleniyor. Öğrencilerimizin kullandıkları ortak alanları, EBA noktalarımız ve sınıfları dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Eğitim, öğretim yılı içerisinde okullarımızı düzenli olarak dezenfekte etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın sağlıklarının korunması en büyük önceliğimizdir” dedi.