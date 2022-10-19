Çameli’nde Muhtarlar Günü kutlandı

Denizli’nin Çameli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü çerçevesinde kutlama programı düzenlendi.

Çameli ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törende Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Yeni Mahalle Muhtarı Nuri Akın, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından tören son buldu. Törenin ardından Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan tarafından muhtarlara hediyeleri verildi.