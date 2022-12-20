Çameli’nde kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

DENİZLİ(İHA) – Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilçedeki kurum çalışanlarından oluşan 12 takımın mücadele ettiği voleybol turnuvası başladı.

Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi tarafından ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’ başlatıldı. Çameli Kapalı Spor Salonunda başlayan turnuvaya 4 gruptan oluşan 12 takım katıldı. Turnuva 30 gün boyunca devam edecek. Kurumlar arası kaynaşmanın artması, sosyal dayanışmayı artırmak, spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvada 12 takım kupa ve madalya almak için yarışacak. Final maçının yapılacağı 19 Ocak 2022 tarihine kadar 12 takım kıyasıya mücadele edecek.

Turnuvada ilk maç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Emniyet arasında oynanan maçlarla başladı.