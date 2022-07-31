Çameli’nde ’En iyi domates’ yarışması düzenlenecek

Denizli’nin Çameli ilçesinde bu yıl 8.’si düzenlenecek olan Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali çerçevesinde domates yetiştiriciliği ve en iyi domates yarışması düzenlenecek.

Çameli Belediyesini ev sahipliğini yapacağı 8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali için geri sayım başladı. 25 Ağustos tarihinde başlayacak olan festival çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerin en güzeli ise, Domates Yetiştiriciliği ve En iyi Domates yarışması olacak. Yarışmaya Çameli ilçesinde ikamet eden ve örtü altı domates yetiştiriciliği yapan kişilerin başvurabilecek. Yarışmaya katılacak olanların başvurularını, 29 Temmuz ile 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında şahsen Çameli Belediyesine yapmaları istendi.

Yarışmada hakkında Çameli Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yarışma 26 Ağustos Cuma günü saat 12.00‘de Belediye Parkı’nda yapılacaktır. Yarışmacılar 30 ile 40 santim ebatlarında siyah kasalarda düzenlenmiş şekilde belediyeye yarışma saatinden en az 1 saat önce teslim edilecek. Domates yarışması 26 Ağustos 2022 günü Belediye parkında jüri üyeleri basın ve huzurunda yapılacaktır. Domatesin iriliği, sertliği, rengi, iç dolgunluğu, kirpik yapısı gibi durumlarına bakılarak değerlendirme yapılacak. Yarışmada derece alan üreticilerden birinciye 5 çuval, ikinciye 3 çuval, üçüncüye ise 2 çuval gübre ödül olarak verilecek" denildi.