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Rusya BM temsilcisi Vasily Nebenzya, Rus askerlerinin Ukrayna’da nükleer tesise saldırdığını yalanlayarak, "Ukraynalı milliyetçilerin veya diğer terörist güçlerin mevcut durumdan faydalanması engellenmelidir" dedi.
Çameli’nde deprem
Denizli’de merkez üssü Çameli ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
DENİZLİ 04.03.2022, 21:07
Denizli’de merkez üssü Çameli ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; bugün saat 17.19’da merkez üssü Denizli’nin Çameli ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.