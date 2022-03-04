Çameli’nde deprem

Denizli’de merkez üssü Çameli ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; bugün saat 17.19’da merkez üssü Denizli’nin Çameli ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.