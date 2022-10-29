Çameli’nde Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Tüm yurtta olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı Denizli’nin Çameli ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Denizli’nin Çameli ilçesinde Cumhuriyetin 99. yıldönümü Cumhuriyet Meydanında yapılan törenle kutlandı. Tören İlçe Kaymakamı Kübra Eroğlu ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Tebrikler sonrası protokol üyeleri ile birlikte tören alanına geçen Kaymakam Kübra Eroğlu ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Eroğlu yaptı.

Çameli Anadolu Lisesi, Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu, Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çameli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri şiirlerini okudu. Ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ile Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet Koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin folklor gösterisi ile devam etti. İlçedeki liselerin bando eşliğinde tören geçişi yapılmasıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni sona erdi.