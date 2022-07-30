Çameli’nde asfalt çalışmaları başladı

Denizli’nin Çameli ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 2. kat asfalt çalışmaları başladı.

Ulaşımda sürücü ve yolcuların keyifli bir şekilde yol almasını sağlamak, kentin her köşesindeki yolları otoyol standardına kavuşturmak için Gökçeyaka, Yumrutaş, Güzelyurt, Çamlıbel, Yaylapınar, Bıçakçı, Belevi, Ericek, Sarıkavak, Akpınar ve Karabayır Mahallelerinde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2. kat asfalt çalışmaları başladı.

Program çevresinde bugün Karabayır Mahallesi’nde asfalt sezonu start aldı. Hiçbir noktayı göz ardı etmeksizin çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Karabayır Mahallesinde başlayan Asfalt çalışmaları yerinde denetledi. Çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçemiz geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da genişliyor. Serilen tonlarca asfalt yeni açılan kilometrelerce yol Çameli’mizin geleceğine yapılan yatırımdır” dedi.

“Tablo güzelliğinde yollarımız var”

Çameli ilçesini mahalleleriyle daha yaşanabilir bir görünüme kavuşması için var gücüyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Arslan, “2022 yılının asfalt çalışmaları çerçevesinde tüm asfalt yapılacak güzergahlarda gerekli çalışmalar yapılacak. Asfalt çalışmaları konusunda desteklerinden dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a, Karabayır Mahallesi ve şahsım adına teşekkür ederiz” dedi.