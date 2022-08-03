Çameli’nde art arda 2 deprem meydana geldi

Denizli’de merkez üssü Çameli ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli art arda 2 deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; bugün saat 13:17’de merkez üssü Denizli’nin Çameli ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Öte yandan ilk depremindan ardından saat 14:14’de ilçede 1.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.