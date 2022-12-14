Çameli’nde alt ve üst yapı çalışmaları hızla devam ediyor

Denizli’nin Çameli ilçesinde alt ve üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçe merkezinde devam eden doğalgaz alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve sokaklar, Büyükşehir ve Çameli Belediyesinin işbirliğinde hızla yenileniyor.

Denizli’nin Çameli ilçesinde yapılan doğalgaz çalışmaları hızla devam ediyor. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe merkezinde doğalgaz hattı döşeme çalışması tamamlanan cadde ve sokaklarda inceleme gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler üst yapı çalışmaları çerçevesince yenileme yapılıyor. Başkan Arslan, “Yağmur hattı suyu ve üst yapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayacağız. Caddelerimizi ve sokaklarımızı üst yapısı ile yepyeni bir hale kavuşturacağız” dedi.