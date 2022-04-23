Çameli’nde 23 Nisan coşkusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102’inci yıl dönümünü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Denizli’nin Çameli ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri, Çameli Atatürk İlkokulu bahçesinde devam etti. Kutlama törenine Kaymakam Kerem Yenigün, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Cumhuriyet Savcısı Ebru Cansu, İlçe Jandarma Komutanı Resul Bulut, İlçe Emniyet Amiri Volkan Mıdık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun, siyasi parti ve STK temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kutlamalar öğrencilerin şiirleri okuması, Şehit Er Basri Arslan Anaokulu ile Atatürk Ortaokulu ve İlkokulu öğrencilerin gösterileriyle devam etti. Program içerisinde birçok yarışma ve eğlencenin yer aldığı şenlik hem öğrencileri hem de davetlileri coşturdu.

Veliler ve öğrencilerin büyük keyif aldığı 23 Nisan kutlamalarında, Çameli’nde okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlamalarda Çameli Belediyesi tarafından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Başkan Arslan’ın hediyesi olan palyaçolarla eğlenen Çocuklar, yüz boyama ve çeşitli etkinliklerde bayramın coşkusunu doyasıya hissetti.