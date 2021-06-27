Çamelililer türkülerle hasret giderdi

Denizli’nin Çameli ilçesinde yerel sanatçıların yer aldığı programda seslendirilen önce hüzünlü ardandan ise neşeli türküler yüreklere dokundu.

Çameli ilçesinde şair, ressam ve sporcu kişiliği tanınan ve sevilen Dr. Özcan Özçelik’in ev sahipliğinde Çameli Gecesi düzenlendi. Çameli’nin yerel sanatçılarından Şevket İren Kızılırmak, Cemil Çağdaş, Alper Çağdaş, Ümit Tekin ve Yılmaz Seçkin’in sazları ve sözleriyle, Dr. Özcan Özçelik’in hoş sohbetiyle, Zeki Akyol ve Eser Erten’in halk oyunlarıyla, İsrafil Çağdaş’ın ise davul ritmiyle konuk olacağı program dolu geçti. 2 Saat 20 dakika süren programda Çameli’nin yerel sanatçıları kendi eserlerini seslendirirken Çameli ilçesine ait yeni türkü ilk defa program da seslendirildi ve tam not aldı. Programın paylaşıldığı sosyal medya hesaplarında programı izleyen yurtiçi ve yurtdışından milyonlarca vatandaş pandemi zamanında vakit geçirdi.