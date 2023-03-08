Çamelili kadınlar 8 Mart etkinliğinde buluştu

Denizli’nin Çameli ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Çameli Müftülüğü tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Hayri Dev Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleşti. Programa Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli İlçe Müftüsü Mehmet Coşkun, Çameli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuriye Selek ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve İlçe Müftüsü Mehmet Coşkun günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerde hayatını kaybedenlerin ruhları için Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Program Millet Kıraathanesinde ikramların verilmesi ve Karanfil takdimi yapılmasının ardından sona erdi.