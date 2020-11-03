Çameli’den İzmir’e yardım eli

İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Çameli’den depremzedeler için yardım malzemesi gönderildi.

İzmir’de yaşanan deprem sonra bölgeye bir çok ilden yardım kolileri ve aşevi araçları gönderildi. Bunun dahilinde Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi İşbirliği içerisinde İzmir’de meydana gelen depremde evlerine giremeyen vatandaşlar için ihtiyaç kolisi gönderildi. Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan İzmir Depremi nedeniyle ihtiyaç kolilerini evlerine giremeyen vatandaşlara gönderildiğini ve yaralılara, hayatını kaybedenlere acil şifalar dilediklerini ifade ettiler.