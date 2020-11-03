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Çameli’den İzmir’e yardım eli
İZMİR’DE YAŞANAN 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM NEDENİYLE ÇAMELİ’DEN DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ.
DENİZLİ 03.11.2020, 13:04
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İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Çameli’den depremzedeler için yardım malzemesi gönderildi.
İzmir’de yaşanan deprem sonra bölgeye bir çok ilden yardım kolileri ve aşevi araçları gönderildi. Bunun dahilinde Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi İşbirliği içerisinde İzmir’de meydana gelen depremde evlerine giremeyen vatandaşlar için ihtiyaç kolisi gönderildi. Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan İzmir Depremi nedeniyle ihtiyaç kolilerini evlerine giremeyen vatandaşlara gönderildiğini ve yaralılara, hayatını kaybedenlere acil şifalar dilediklerini ifade ettiler.
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