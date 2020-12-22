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Çameli’de üst yapı çalışmaları devam ediyor
Çameli’de üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Toprak yollar kilit parke taşıyla döşenirken Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip edip incelemelerde bulundu.
DENİZLİ 22.12.2020, 16:21
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Çameli’de üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Toprak yollar kilit parke taşıyla döşenirken Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip edip incelemelerde bulundu.Çameli ilçesi Yaylapınar Mahallesinde bulunan yollarda Çameli Belediyesi kilit parke taş çalışması gerçekleştiriyor. Kışın yağışla beraber yollarda çamur oluşurken, döşenen kilit parkeyle vatandaşlar mağdur olmayacak. Çalışmalar hızla devam ederken Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arsanla yapılan çalışmaları yerinde takip etti. Yaylapınar mahalle sakinleri yapılan çalışmaları yerinde bulurken kışın çamur yazın toz olan yolların artık daha güzel ve kullanışlı olacağını belirtti. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan vatandaşların daha rahat ve güvenle seyahat edeceğini belirterek, “Yaylapınar Mahallesinde gerçekleşen kanalizasyon çalışmaları tamamlanmasının ardından vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilecek. Kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam edecek” dedi.
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