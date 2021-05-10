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Çameli’de pazarda tezgah açan esnaflardan yer tahsis ücreti alınmayacak

Çameli Belediyesi, tam kapanma kapsamında 8 ile 15 Mayıs tarihlerinde ilçede kurulan pazarlarda tezgah açan esnaflardan yer tahsis ücreti alınmayacağını duyurdu.

DENİZLİ 10.05.2021, 13:06
Çameli’de pazarda tezgah açan esnaflardan yer tahsis ücreti alınmayacak

Çameli Belediyesi, tam kapanma kapsamında 8 ile 15 Mayıs tarihlerinde ilçede kurulan pazarlarda tezgah açan esnaflardan yer tahsis ücreti alınmayacağını duyurdu.

Çameli Belediyesi, pazar yerleri genelgesine istinaden tam kapanmada 8- 15 Mayıs 2021 tarihlerinde ilçede tezgah açan pazar yeri esnaflarından yer tahsis ücreti alınmayacağını bildirdi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Cumartesi günü kurulan pazar yerini ziyaret ederek esnafları ve alışveriş yapan vatandaşların kandilini tebrik etti. Başkan Arslan; “Maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet ederek bizleri bu mücadelede yalnız bırakmayan hemşehrilerimize sabır ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
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