Çameli’de hayvan pazarında yoğunluk başladı
DENİZLİ'NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE KURBAN BAYRAMI'NIN YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE CANLI HAYVAN PAZARI'DA HAREKETLENMEYE BAŞLADI. ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ARSLAN İSE CANLI HAYVAN PAZARI'NDA GEZEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.
Denizli’nin Çameli ilçesinde Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Canlı Hayvan Pazarı’da hareketlenmeye başladı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ise Canlı Hayvan Pazarı’nda gezerek incelemelerde bulundu.
Denizli Çameli’de Kurban Bayramı’na bir hafta kala hayvan pazarlarında yoğunluk başladı. Birçok vatandaş hayvan pazarına gelerek kurbanlıklarını almaya başladı. Belediye Hayvan pazarı, gerek esnafa ve gerekse vatandaşlarımıza sağlıklı ve Hijyen ortamda alış veriş imkanı sunarken, sosyal mesafe ve korona virüs tedbirleri kapsamında satış yapılıyor. Canlı Hayvan Pazarı’nda tedbirleri yerinde inceleyen ve vatandaşlarla, kurban satıcılarıyla sohbet eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Canlı Hayvan Pazarı’nda Hayvan pazarının açıldığı günden bu yana, pazar yerinde her türlü tedbirlerin alındı ve vatandaşların rahatlıkla alışverişlerini yapabiliyor. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yaklaşan Kurban Bayram’larını kutluyor, sevdikleri ve aileleriyle birlikte sağlıklı nice mutlu bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.
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