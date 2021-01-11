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Çameli’de havadan çekilen gece fotoğrafı adeta büyüledi
Denizli’nin Çameli ilçesinde, sisin yerleşim merkezine çökmesiyle birlikte gece havadan çekilen fotoğraf adeta büyüledi. Vatandaşlar büyük ilgi gösterilirken bir çok yerde fotoğraf paylaşıldı.
DENİZLİ 11.01.2021, 13:48
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Denizli’nin Çameli ilçesinde, sisin yerleşim merkezine çökmesiyle birlikte gece havadan çekilen fotoğraf adeta büyüledi. Vatandaşlar büyük ilgi gösterilirken bir çok yerde fotoğraf paylaşıldı.Çameli ilçesinde hafta sonu kısıtlamasıyla beraber vatandaşlar evlerine çekildi. Yüksek kesimlerde oluşan sis yerleşim merkezine inerek görüş mesafesini kısıtladı. Turizm açısında her geçen gün payını yükselten önemli bir yere sahip olan Çameli’de sisin oluşmasıyla birlikte gece havadan çekilen fotoğraflar görenleri büyüledi. Tarımı, doğası, turizmi ile ön plana çıkan ilçenin, havadan çekilen fotoğrafları vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
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