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Çameli’de festival için geri sayım başladı

Denizli’nin Çameli ilçesinde gerçekleştirilecek olan ‘8. Çameli Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali’ için geri sayım başladı.

DENİZLİ 13.08.2022, 10:32
Çameli’de festival için geri sayım başladı

Denizli’nin Çameli ilçesinde gerçekleştirilecek olan ‘8. Çameli Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali’ için geri sayım başladı.

24 Ağustos -27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan ‘8. Çameli Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali’ ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. Tüm vatandaşların heyecanla beklediği festivalde hazırlıkların tamamlanmasıyla geri sayım başladı. Program çerçevesinde 24 Ağustos Çarşamba Günü saat 16.30’da mehteran gösterisi ile festivalimiz başlayacak. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, festivale tüm vatandaşları davet etti.

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