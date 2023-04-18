Çameli’de camiler bayrama hazır

Denizli’de Çameli Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki tüm camilerde bayram temizliği yaptı.

Yıl boyunca Çameli’de bulunan ibadethanelerin temizliğini düzenli olarak yapan Çameli Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde harekete geçti. Belediyenin ekipleri, özellikle büyük camilerde bayram temizliğini hızlandırdı. Kısa sürede tüm camilerin her köşesini temizleyen belediye ekipleri, ibadethaneleri bayrama hazır hale getirdi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Çameli’li hemşerilerinin bayramı huzur içinde geçirebilmeleri için belediyenin tüm birimlerinin özveriyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Bayramlar birliktir, kardeşliktir. Acılarımızı unutup, sevinçlerimizi paylaşarak, kucaklaştığımız günlerdir. Tüm hemşerilerimin bayramlarını şeker tadında geçirmesini diliyorum” dedi.