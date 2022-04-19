Çameli’de ’Bir Kan, Bir Kitap’ kampanyası

Denizli Çameli’de Ramazan ayında azalan kan bağışını karşılamak için ilçe müftülüğü tarafından "Bir Kan, Bir Kitap Bağış Kampanyası" adı altında, her kan bağışlayan vatandaşa bir kitap hediye ederek kampanya düzenledi.

Çameli Müftülüğü, Ramazan ayında azalan kan bağışı ihtiyacını karşılayabilmek için Çameli’li vatandaşları kan bağışına davet etti. İftardan sonra Çameli Belediyesi önünde Kızılay kan alma aracında gerçekleştirilen kampanyaya din görevlileri, Çameli’li vatandaşları ilgi gösterdi. Çameli Müftülüğünce kan bağışında bulunan her bağışçıya Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından, “Kur’an-ı Kerim Meali, Hz. Muhammed’in Hayatı, Dinim İslam ve Kayıp Medeniyetin İzinde” isimli eserler hediye edildi. Kampanya çerçevesinde başta din görevlileri ve aileleri olmak üzere vatandaşların düzenli olarak kan bağışında bulunması ve dağıtılan eserlerin kişisel gelişime katkı sağlaması planlandı.