Çameli’de 10 mahalleye 30 kilometre asfalt

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çameli Belediyesi ile işbirliğinde 10 ayrı mahallede toplamda 30 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların huzur ve mutluluğu için el ele, gönül gönüle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çameli Belediyesi işbirliğinde ilçede asfalt ihtiyacı olan 10 ayrı mahallede 1. ve 2. kat olmak üzere toplam 30 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirildi. Ağustos ayı içerisinde başlayan çalışmalar kapsamında Akpınar, Elmalı, Ericek, Karabayır, Kirazlıyayla, Kolak, Gökçeyaka, Yumrutaş, Sarıkavak ve ilçe merkezinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Çameli Belediyesi ekipleri yol yapım çalışmalarını gerçekleştirdi. Yaklaşan kış mevsimi öncesi, vatandaşların ulaşım standartlarını artırarak, rahat bir kış geçirmelerini istediklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların huzur ve mutluluğu için el ele, gönül gönüle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

"Çameli bizim gözbebeğimiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şunları kaydetti: "Çameli bizim gözbebeğimiz. Bugüne kadar Çameli Belediyemizle birlikte çok güzel hizmetlerin altına imza attık, atmaya da devam edeceğiz inşallah. Denizli’mizin 19 ilçesi, 616 mahallesinde oluşan talep ve ihtiyaçları gidermeye ve hemşehrilerimizin bize duydukları güveni boşa çıkarmamaya devam ediyoruz. Tek amacımız halkımıza hizmet etmek. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Asfaltlanan yollarımız Çameli ilçemize, Denizlimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ise, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çameli Belediyesi işbirliğinde hemşehrilerine gece gündüz hizmet etmeye devam ettiklerini belirterek, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.