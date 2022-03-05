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Çameli - Yatağan maçının yeri ve saati değişti
Denizli 1. Amatör Lig E Grubunda Çameli Belediyespor ile Yatağanspor arasında oynanacak 3. hafta maçının başlama saati ve oynanacak stat değiştirildi.
DENİZLİ 05.03.2022, 13:43
Denizli 1. Amatör Lig E Grubunda Çameli Belediyespor ile Yatağanspor arasında oynanacak 3. hafta maçının başlama saati ve oynanacak stat değiştirildi.
Yapılan açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle Yatağan Stadı zemininde kar olması nedeniyle değişiklik yapılmıştır. Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 06 Mart 2022 Pazar günü Doğan Demircioğlu Stadı’nda oynanacak Çameli Belediyespor - Yatağanspor karşılaşmanın başlama saati de 15.30’da olarak belirlenmiştir" denildi.