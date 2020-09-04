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Çameli sakin şehir olma yolunda

CİTTASLOW TÜRKİYE BİLİM KOMİTESİ’NDE YER ALAN PROF. DR. MURAT BARKAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TANER KOÇ, CİTTASLOW (SAKİN ŞEHİR) AĞINA ÜYELİK TALEBİNDE BULUNAN DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNİ İNCELEMEK İÇİN ZİYARET ETTİ.

DENİZLİ 04.09.2020, 10:12
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Çameli sakin şehir olma yolunda

Cittaslow Türkiye Bilim Komitesi’nde yer alan Prof. Dr. Murat Barkan ve Araştırma Görevlisi Taner Koç, Cittaslow (sakin şehir) ağına üyelik talebinde bulunan Denizli’nin Çameli ilçesini incelemek için ziyaret etti.

Cittaslow (sakin şehir) ağına üyelik talebinde bulunan Denizli’nin Çameli ilçesini, Cittaslow Türkiye Bilim Komitesi’nden Prof. Dr. Murat Barkan ve Araştırma Görevlisi Taner Koç, incelemelerde bulunmak üzere ziyaret etti. Barkan ve Koç, Çameli Kaymakamı Didem Dinç Özay, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Başkan Yardımcısı Selma Tutgun, Proje Koordinatörü Gözde Ünsalan, Turizm Danışmanı İbrahim Putgül, Çameli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Reçep Çakır, Gökçeyaka Muhtarı Rafet Dev, Elmalı Muhtarı Mustafa Eriş, Yeni Mahalle Muhtarı Nuri Akın, ÇAMYEG Derneği yönetimi ile Çameli Taş Konaklarda bir araya geldi.

“Muazzam bir ilçeyle karşılaştık”

Toplantıda, Cittaslow kriterlerini şehirle özdeşleştirmek için genel öneriler verip görüşlerini aktardıklarını dile getiren Prof. Dr. Barkan, “Çameli bu özelliklerin tümünü taşıyor. Gördüklerimizle araştırdıklarımızın çok ötesinde, muazzam bir ilçeyle karşılaştık” diye konuştu.

“Göç almaya başlayabiliriz”

Toplantının ardından konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Tarihi, kültürel güzelliklerin yanı sıra eşsiz doğa güzellikleri ve el sanatları ile de adından söz ettiren ilçemiz, Seferihisar ve Köyceğiz gibi Cittaslow ağına katılmaya layık. Cittaslow mantığı ile bir yerlere yerleşenler var. Hayatın hızlı akışından, büyükşehirlerdeki trafik gürültüsü ve çevre kirliliğinden boğulmuş, sakin, huzurlu şehir arayan insanlar var. Bunu araştıralım, bir çalışma yürütelim. Turizm açısından önemli bir yerleşim yeri olarak göç almaya başlayabiliriz. Bize avantaj sağlayacaksa neden olmasın” dedi.

“Gerekli kriterleri tamamlayacağız”

2014 yılından beri Çameli’nin kültür ve doğa turizmi şehri olması için uğraştıklarını dile getiren Başkan Arslan, “Bunda da başarılı olduk. Çeşitli turizm firmaları Çameli’ye gelmeye başladı. Biz bundan heyecanlanarak kendimizi turizm organizasyonları ve fuarlarda tanıtıyoruz. Şimdi de sakin şehir olmak için adımlarımızı atıyoruz. Gerekli olan 54 kriteri tamamlayacağız ve Türkiye’nin 19. sakin şehir belediyesi olacağız inşallah. İlçemizi kültürel değerleriyle, doğasıyla Tüm Doğal Güzelliklerimizle yaşam tarzıyla Türkiye’nin ’sakin şehirleri’ arasında başvuruyu yaparak en yüksek puanı tutturacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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