Çameli Gençlik Merkezinin temeli törenle atıldı

Denizli’nin Çameli ilçesinde çocukların ve gençlerin sosyalleşmesi amacıyla planlanan Çameli Gençlik Merkezi’nin temeli törenle atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Gençlik Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu oluru ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Denizli’nin Çameli ilçesine Gençlik Merkezi kazandırılıyor. Çameli’nde geleceğimizin teminatları olan çocukların ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, yeni bir şeyler öğrenebilecekleri ve sosyalleşecekleri Gençlik Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Başkan Arslan, “Her şey gençlerimiz için”

Temel atma töreninde konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere talimatı ile burs yardımından eğitim ve spor malzemesi desteğine ve fiziki mekanlara kadar çocuklarımıza, gençlerimize her türlü desteği veriyoruz. Spor, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği gençlerimizin zamanını kıymetlendirecek tesis olacak. Bu proje ile ilçemizde Gençlik Merkezi ve Kütüphane eksikliği tamamlanacaktır. Gençlik Merkezi yatırımın gerçekleşmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet M. Kasapoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a ve Spor Toto Teşkilat Müdürü Bünyamin Bozgeyik’e teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun” dedi.