Çameli gençlik kampı ve futbol turnuvasına ev sahipliği yapıyor

Denizli’nin Çameli ilçesinde 3 gün sürecek gençlik kampı ve futbol turnuvası başladı. Organizasyonda yer alan takımların beslenme ve barınmaları Çameli Kaymakamlığı ile Çameli Belediye Başkanlığı’nca karşılanacak.

Çameli Kaymakamlığı, Çameli İlçe Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlenen ‘Gençlik kampı ve futbol turnuvası’ başladı. Federasyona kayıtlı üye kulüplerin 2009 doğumlu sporcularına yönelik hazırladığı ve 24-25-26 Haziran 2022 tarihlerinde Çameli’de gerçekleşecek organizasyonun açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan ve gençlere seslenen Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayşe Sarıkaya, “Sizler bizim geleceğimizsiniz” diyerek sözlerine başladı. Sarıkaya, “Geleceğimizi gördükçe daha mutlu ve şanslı olduğumuzu hissediyoruz. Bir ay önce Çameli Belediyesi ile nadide bir ilçemiz olan burasının tanıtılması amacıyla proje yapalım istedik. Geldiğimiz noktada gençlik kampı ve futbol turnuvasını başlatıyoruz. Bizlere ev sahipliği yapan ilçe protokolüne ve katılan takımlarımıza teşekkür ediyoruz. Organizasyonda yer alan takımların beslenme ve barınmaları Çameli Kaymakamlığı ile Çameli Belediye Başkanlığınca karşılanacak” dedi.

“Kamp ve turnuvamızın hayırlara vesile olmasını istiyoruz”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise “Belediyeler, müdürlükler hep beraber bir araya gelerek yaz döneminde gençlerin gelişmesi için çalışma yapmak istedik. Gençlerimizden sporun yanında kültür, sanat dalında ders dışı zamanlarda yaz-kış ilgilenmelerini istiyoruz. Gençlerin yetişebilmeleri, her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak vatanını ve milletini seven yaşadığı toplumun değerlerine bağlı çalışkan ve üretmen gençlerin yetişmesi hedefleniyor. Çameli’nde ortaklaşa düzenlenen kamp ve turnuvamızın hayırlara vesile olmasını istiyoruz” dedi.

“Tesisler sizin için yapılıyor”

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan da “Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımıza gençlere ve spor tesislerine katkı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu gün bu sahada ilk sizler maç yapacaksınız. Kendi gençlerimiz, çocuklarımızın spor yaptıkları kötü alışkanlıklardan uzak gençlerin olduğu bir nesli spor ile yetiştirmek istiyoruz Bu tesisler onun için yapılıyor. Burası Eylül ayında Cumhurbaşkanımızın gerçekleştireceği toplu açılı programı çerçevesinde açılacak. Bugün burada temsili bir açılış gerçekleştiriyoruz” dedi.