Çameli festivali ve Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası ses getirdi

Denizli’nin Çameli ilçesi, 24 Ağustos ile 3 Eylül tarihleri arasında 11 gün boyunca 8. Çameli Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali ile 8. Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışlarına ev sahipliği yaptı. Renkli görüntüler oluşturan festivali değerlendiren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Bundan sonra ilçemizde minder güreşlerini geleneksel hale getireceğiz. Yamaç Paraşütü Dünya Kupasını Çameli ilçemizde yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Çameli Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan 8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali 24 ile 27 Ağustos tarihleri arasında 4 gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlandı. Festival çerçevesinde Çameli ilçesinde 8. Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışlarına ev sahipliği yaptı. Festival açılışına, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Nihat Zeybekçi, Azerbaycan Bilesuvar Rayonu İcra Hakimiyeti Başkanı (Vali) Faiq Gurbetov’a, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımıcı Ali Değirmenci, Gençlik ve Spor İl Başkanı Ömer İlman, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, kardeş ülke Azerbaycan’dan gelen heyet, STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Çameli festivali 4 gün dolu dolu geçti

Festival programı mehteran gösterisi ve kortej yürüyüşüyle başladı. Program Çameli Halk Oyunları Grubunun gösterisi, Hayri Dev Kültür Merkezi’nde düzenlenen resim sergisi açılışıyla sürdü. Festivalin birinci gününde, insan hayatına dokunan sözleriyle bilinen Yazar Hayati İnanç, ilk kez katıldığı bir festivalde hemşehrileriyle buluştu. Çameli ilçesinin yerel sanatçıları, her gün kendilerine ait türkülerini seslendirdi. Etkinliklerde doğa yürüyüşü ve balık ekmek şenliği gerçekleşti.

Birbirinden güzel festival yarışmaları ilgi odağı oldu

İlçe merkezinde düzenlenen etkinliklerde ilk olarak yemek yarışması düzenlendi. Yarışmada Çameli’nin coğrafi işaretli kuru fasulyesi, meşhur alabalığı kullanılmak şartı ile çeşitli yemekler hazırlanarak usta şefler ödüllerini aldı. Festival devamında, ‘Çameli Amatör Ses Yarışması’ yapıldı. Çeşitli yarışmaların üçüncü günü ‘En İyi Buzağı Yetiştiricisi’ ile ‘En İyi Domates ve Fasulye Yetiştiricisi’ ilk 3 kişi seçildi. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilirken, katılımcılara ise hediyeler takdim edildi. Festival sonunda ödül sahiplerine plaketleri verildi.

Çameli minder güreşi turnuvasında gençler yarıştı

Çameli Belediyesi Spor Kulübü içerisinde yer alan güreş takımı farklı ilçelerden gelen toplam 110 sporcu bir biriyle yarıştı. Gün boyu devam eden turnuva vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, minder güreşlerine olan ilgiden dolayı her yıl geleneksel hale getirilecek olan ‘Çameli Minder Güreşleri’ yapılması konusunda karar aldı.

Ünlü sanatçılar Çameli’nde sahne aldı

Özel bir televizyonda ses yarışmasında başarıya imza atan Çamelili sanatçı genç İsmail Yılmaz, seslendirdiği şarkılarla konser verdi. Etkinliklerin üçüncü gününde sahne alan Kolpa Grubu, Çamelili vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Kolpa Grubu, birbirinden güzel şarkılarıyla 7’den 70’e herkesi coşturdu. 2022 yılına ‘Samsak Döveci’ şarkısıyla damga vuran Elif Buse Doğan, ilçe merkezinde sahne alarak vatandaşlarla buluştu. Sevilen türküleri binlerce vatandaşla koro halinde hep bir ağızdan seslendiren Doğan, ardından çocuklarla birlikte ‘Samsak Döveci’ şarkısını söyledi.

Festivalde Yamaç Paraşütü yarışları gerçekleşti

Çameli ilçesinde 2150 metre yükseklikte bulunan Yaylacık Dağı’nda 28 Ağustos ile 3 Eylül tarihleri içerisinde 8. Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları gerçekleştirildi. Yarışta 7 günlük farklı rotalarda toplam 520 kilometre uçuş gerçekleştirildi. Yarışmaya Türkiye’den 25, İran 19, Almanya 5, Macaristan 4, ABD 5, Fransa 3, Hindistan 3, Ukrayna 2, Gürcistan 5, Estonya 1, Litvanya 1, Norveç 1, Moldova 1, Kazakistan 1, Romanya 2, Güney Afrika 1 ve Avusturya 1 olmak üzere toplam 17 ülkeden 80 farklı sporcu katıldı. Yarışma 3 farklı kategori olarak, genel, spor ve takımlar klasmanı olarak düzenlendi. Kategori birincileri 3 Eylül 2022 Cumartesi günü düzenlenen programda ödüllerini aldı.

“Yamaç Paraşütü Dünya Kupasını Çameli ilçemizde yapmak istiyoruz”

Festival programını ve yamaç paraşütü yarışlarının çok güzel geçtiğini, 2023 yılında Cumhuriyetin 100.Yılında Dünya Kupasını Çameli’nde gerçekleştirmek isteyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “İlk gün Hayati İnanç abimizle çok güzel bir söyleşi ile başladık. Ardından yerel sanatçılarımıza yer verdik. Çameli’mizin gençleri civardaki gençler için Kolpa konseri ile devam ettik. Son günde Elif Buse Doğan konseriyle festivalimizi tamamladık. Gündüzleri sempozyumlarımız vardı. Ceviz yetiştiriciliği paneli düzenlendi. Özellikle minder güreşi çok büyük rağbet gördü. Bundan sonra ilçemizde geleneksel hale getireceğiz. 8. Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışlarını başlatmış olduk. Paraşütte 80 sporcumuz var. Sporcularımızın 55’i yabancı dünyanın her yerinden geldiler. Bu yıl hem eksiklerimizi görüyoruz. Paraşüt pistimizin tamamlanması ile ilgili projelerimiz var. Bunu da tamamlamak üzereyiz, esas dünya kupasını Çameli ilçemizde yapmak istiyoruz. Teknik ekibimizin destekleriyle bunu başarmış olacağız” dedi.