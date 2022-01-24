Çameli dondu

Denizli’nin en soğuk ilçelerinden birisi olan ve gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 16 dereceye kadar düştüğü Çameli’nde belediye ekipleri seferber oldu.

Çameli ilçesinde geçtiğimiz haftadan bu yanan devam eden kar yağışı ve soğuk hava, etkisini iyice artırdı. Sıcaklığın gece eksi 16 dereye kadar indiği ilçede, son yılların en soğuk günlerinden biri yaşandı. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği ilçenin kırsa mahallerinde termometreler eksi 20 dereceleri gösterdi. Yaşanan ağır kış şartlarına rağmen yoğun bir şekilde çalışan Çameli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde olumsuzlukların yaşanmaması için seferber oldu.

İlçe genelinde yürütülen çalışmaları bizzat koordine eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe halkına uyarılarda bulundu. Sürücülerin zincir takmadan yola çıkmamaları isteyen Başkan Arslan, "Yaşanacak don ve buzlanmaya karşı sürücülerimizin de dikkatli olmalarını, zorunlu olmadığı sürece trafiğe çıkmamalarını, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını önemli tavsiye ediyorum” dedi.

İlçede geçen yıl sıcaklıkların eksi 6 dereceye kadar düştüğünü hatırlatan Ali Erdemli ise, “Bu sene kar biraz geç yağdı ama geçen yıl bu kadar soğuk olmadı. Sabahleyin kalktığımızda hava çok soğuktu. Araba ve evlerin camları buz tuttu. 2 saat arabalarımızla uğraşıp, camlarını temizledik” dedi.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Çameli’de bugün akşam, Salı ve Çarşamba günleri de yoğun kar yağışı etkili olacak.