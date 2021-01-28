Çameli beyaza büründü

Denizli’nin Çameli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Havadan görüntülenen ilçe kartpostallık fotoğraflar oluşturdu.

Çameli ilçesinde gece geç saatlerde etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinde ilçe tamamen beyaza büründü. İlçede yaşanabilecek herhangi bir kaza olmaması için vatandaşların yollardan ve saçak altlarından geçerken dikkatli olmaları, esnafların ve vatandaşların ise bu konuda dikkatli olması gerektiği belirtildi. Havadan drone ile görüntülenen Çameli ilçesi bem beyaz kar örtüsü ile kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı.

Öte yandan, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, belediye ekiplerinin büyük bir özveri ile çalıştığını, yolların kapanmaması için kar küreme araçlarının ise yolları açtığını söyledi.