Çameli beyaza büründü

Denizli’de gece saatlerinde kar yağışının etkili olduğu Çameli İlçesi’nde akşam saatlerinde lapa lapa kar yağdı. Yağışın yaklaşık 1 saattir etkili olduğu ilçe kısa sürede beyaza büründü.

Denizli’nin Çameli ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. Gündüz saatlerinde yaylaların ve yüksek kesimlerin beyaza kaplandığı ilçede gece saatlerinde yağmur yerini kara bırakdı. İlçede akşam saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Lapa lapa yağan kar, ilçede sevinçle karşılandı. İlçede yağışın gece boyunca etkili olması bekleniyor. Henüz yeterli kalınlığa ulaşamayan kar tüm yolları ve çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Sosyal medyada paylaşılan kar görüntüleri ise büyük beğeni topladı. Meteoroloji Denizli ve bölgede fırtınanın geçtiğini ancak yağmur ve kar yağışının bölgede hakim olacağı tahminini yineledi.