Çameli Belediyespor yenilenen stadında galibiyetle başladı

Denizli 2. Amatör Lig ekiplerinden Çameli Belediyespor, yenilenen stadında çıktığı ilk maçta Yenicekentspor’u 4-1 yendi.

Çameli Belediyespor, kendi evinde Yenicekentspor ile karşı karşıya geldi. Çameli Şehir Stadında oynanan maça, gözü zirvede olan her iki takım da galibiyet parolasıyla çıktı. Centilmenliği ile ön plana çıkan Çameli spor, keyifli bir maç yaptı. Sezonun ilk maçında kendi evinde 3 puanla başlayan Çameli Belediyespor, maçın ilk dakikasından sonuna kadar kontrollü bir oyun sergileyerek, seyircisini üzmedi. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Çameli Belediyespor, maçın henüz 4’dakikasında penaltı atışı ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Karşılaşmada ataklarını yoğunlaştıran takım, ilk yarı 3-0 olarak tamamladı. Oynanan müsabaka sonucu Çameli Belediyespor Yenicekentspor ile 4-1 yendi.

Başkan Arslan takımını yalnız bırakmıyor

Çameli Belediyespor’u hiçbir maçında yalnız bırakmayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yoğun programına rağmen Yenicekentspor maçında tribündeki yerini alarak, maçı Belediyespor teknik yönetimi ve taraftarla birlikte izledi. Maç Bitiminden sonra soyunma odasında futbolcularla bir araya gelen Başkan Arslan, “Hedefe ulaşmak için ortaya koyduğunuz azim ve inanç bizi gururlandırıyor İnşallah bu güzel dönem aynen devam eder ve bundan sonraki alacağınız başarılı sonuçlarla belirlenen hedeflere ulaşırsınız. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

Yeni sahada 5 gol

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Çameli Belediyespor Teknik Direktörü Musa İvgin ise yenilenen stadyumunda ilk maçına çıkan Çameli Belediyespor’un gerçekleştirdiği son transferlerle adeta küllerinden doğan bir takım olduğunu ifade etti. İvgin, oyuncularının maça son derecede dirayetli ve emin başladıklarını, erken buldukları gol ile 3 puana uzanmasını bildiklerini söyledi. Her hafta çok daha iyi futbol oynayacaklarının altını çizen İvgin, ilk haftaya galibiyetle başlamanın büyük bir moral sağladığını kaydetti.