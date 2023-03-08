Çameli Belediyespor ilk karşılaşmada 3 puanı hedefliyor

Denizli’de Çameli Belediyespor ilk karşılaması olan Yenicekentspor maçının hazırlıklarını sürdürerek, 3 puanı almanın hesaplarını yapıyor.

Denizli 1. Amatör Lig D Grubunda maçlar Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayla başlıyor. Grupta mücadele edecek olan Çameli Belediyespor, lig hazırlıklarına başladı. İlk karşılaşmayı Yenicekentspor ile yapacak olan yeşil beyazlı ekip, 3 puanla başlamayı hedefliyor. İyi bir başlangıç yapıp moral depolamak isteyen Çameli Belediyespor, müsabakayı 12 Mart Pazar günü saat 14.00’de Çameli Stadyumunda oynayacak.

Sezonun ilk maçına davet

Çok iyi bir kadro oluşturduklarını ifade eden Çameli Belediyespor Kulüp Başkanı İdris Öz , ’’Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyorum ve bize lige iyi başlama ödülünü vereceklerine inanıyorum. Kendi sahamızda oynayacağımız bu ilk maçta takımımıza sonuna kadar destek olalım moral verelim. Bu konuda oyuncularımıza ve teknik heyetimize güvenimiz tamdır. Hemşerilerimizi ve taraftarlarımızı ve sporseverleri aileleri ile birlikte maça bekliyoruz” dedi.