Çameli Belediyespor her hafta daha iyiye gidiyor

Denizli 1. Amatör Küme E Grubu’nda mücadele eden Çameli Belediyespor’da takım antrenörü Musa Evgin, kaybettikleri İğdir Kayagücü maçını değerlendirdi.

Denizli 1. Amatör Küme E Grubu’nda mücadelesini sürdürürken Çameli Belediyesor, İğdir Kayagücü Futbol Takımı ile karşılaştı. Çivril Ahmetçik Stadyumu’nda oynanan maçta, Çameli Belediyesor, rakibine 3-2 mağlup oldu.

Çameli Belediyespor’da takım antrenörü Musa Evgin, mağlup olarak ayrıldıkları maçı değerlendirdi. İvgin, “Maçlar zorlu zevkli ve sürpriz bitebiliyor. Futbolun güzelliklerini yaşıyoruz. ilçemizin güzide takımı, değerli başkanlarından, yöneticilerinden, taraftarlarımızdan büyük özveri ve destek gördük, görüyoruz. Takımımız bugün muhteşem bir performans sergiledi girdiği sayılı gol pozisyonlarından yararlanamadık. Rakibimiz karşısında takım oyuncularımızın hepsi de son derece hırslı ve azimli oynamalarıyla zevkli bir futbol sergilendi motivasyonunu üst seviyeye taşıdı. Bu şekilde devam edebilmek için çok çalışmaya devam edeceğiz. Tüm takımı ben ve teknik ekibim adına tebrik ediyorum. İvgin İkinci yarıya çok farklı başladık. Daha istekli, öne doğrudan topu taşıyıp goller bulduk. Takım çok güzel reaksiyon gösterdi. Kendi oyunumuza bakıyoruz. Güzel bir duruma geldik. Kendi oyun felsefemizi, pas oyunumuzu sahaya koymak isteriz” dedi.