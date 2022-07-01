Çameli Belediyespor futbolda geleceğin yıldızlarını arıyor

Çameli Belediyespor, futbolda geleceğin yetenekli ve yıldız adayı futbolcularını keşfedip yeni sezonda kadrosunda yer vermek için bölge genelinde futbolcu taraması başlattı.

Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın talimatıyla “Yüzde yüz yerli“ sloganıyla son yıllarda hiç transfer yapmayan ve kadrosunun tamamını bölgeden seçtiği futbolculardan oluşturmasıyla kamuoyunun takdirini kazanan yeşil beyazlı kulüp, yaş ve cinsiyet fark etmeksizin geleceğin yıldızlarını arıyor.

Kulüp Başkanı İdris Öz, bölgedeki gençlere şans vermeyi önemsediklerini dile getirdi. Seçmelere yoğun ilgi gösterilmesini beklediklerini söyleyen Öz, “Belediye Başkanımız Cengiz Arslan bu konularda oldukça hassas. Bölgemizdeki gençlere güvenilmesini ve gerekli şansın verilmesini istiyor. Bu sezon da gençlerimize böyle bir imkan verdik. Gençlerimizden seçmelere katılarak bu şansı değerlendirmelerini istiyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Cengiz Arslan ise “Futbolun genç ve yeni yeteneklerini keşfetmek için başlattığımız çalışma ile kulübümüzün futbol alanında alt yapısını güçlendirmek ve büyük kulüplerin alt yapı kadrolarında top koşturacak yıldız adaylarını Çameli’nden çıkarmak istiyoruz. Kendisini bu alanda kanıtlamak isteyen futbol sevdalısı tüm çocuklarımızı yapacağımız seçmelere cinsiyet gözetmeksizin davet ediyoruz. Spora ve spora gönül veren çocuklarımıza ve gençlerimize desteğimiz sürecek” dedi.

Çameli Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan duyuruda, yaş ve cinsiyet sınırı olmaksızın 31 mahalledeki tüm gençler 04, 05 ve 07 Temmuz’da Kalınkoz Kapalı Halı Sahasında yapılacak futbolcu seçmelerine katılmaya davet edildi.