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Çameli Belediyesinden esnaflara 2021 yılı hediyesi
Çameli ilçesinin doğal ve görsel güzelliklerini bir araya getirerek 2021 yılı takvimi oluşturan Çameli Belediyesi, esnaflara ve muhtarlara takvim hediye etti.
DENİZLİ 08.01.2021, 13:50
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Çameli ilçesinin doğal ve görsel güzelliklerini bir araya getirerek 2021 yılı takvimi oluşturan Çameli Belediyesi, esnaflara ve muhtarlara takvim hediye etti.Çameli Belediyesi, ilçenin güzelliklerini, doğal alanları ve özel anların bulunduğu fotoğrafları bir araya topladı. Birçok güzel fotoğraf bir araya getirilerek bir albüm oluşturuldu. Çameli Belediyesi, 2021 yılına özel olarak seçilen fotoğraflardan bir takvim yaptırdı. 2021 yılına özel olarak hazırlanan takvimler ilçe esnafına ve muhtarlara dağıtıldı. 2021 yılı hediyesi olarak dağıtılan takvimler içerisinde bulundurduğu fotoğraflar ile ilgi gördü.
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