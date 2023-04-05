Çameli Belediyesinde yeni memurlar yemin etti

Kamuda çalışan sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçirilmesini öngören yasa uyarınca Çameli Belediyesinde kadroya geçen 20 personel yemin etti.

Çameli Belediyesinde sözleşmeli memur olarak görev yaparken asaleten devlet memurluğuna atanan memurlar için yemin töreni düzenlendi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personellerin 7433 sayılı Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden 15 Mart 2023 tarihi itibariyle asil memur kadrolarına atama işlemleri yapıldı.

Memur olan tüm çalışanlara hayırlı olsun temennisinde bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile 26 Ocak 2023 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile kadro alarak memuriyet hayatına geçtiniz sizlere düşen görev hem belediye personeline hem de devlet memuruna yakışır bir şekilde vatandaşımıza hizmet vermek, vatandaşımızın belediyemizden memnun ayrılmasını sağlamaktır. İşlerinize bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada gereken hassasiyeti göstereceğinize ve yemin metnine sadık kalacağınıza gönülden inanıyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Allah utandırmasın” dedi.