Çameli Belediyesi standına 9. Antalya Şehircilik Teknolojileri Fuarı‘na yoğun ilgi

Akdeniz Belediyeler Birliği Türkiye Belediyeler Birliği’yle iş birliğinde düzenlenen 9. Şehircilik Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda kurduğu standıyla göz doldurdu.

Çameli Belediyesi İlçeye kazandırdığı hizmetleri anlatmak ve projeler hakkında bilgi vermek amacıyla kurduğu stant görücüye çıktı. Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler, mimarlar, çevre düzenlemecileri, tedarikçi ve tüketiciyi bir araya getiren fuarda Çameli Belediye Standı Türkiye Belediyeler Birliği sekreteri Dr. Birol Ekici Akdeniz Belediyeler Birliğine üye olan Belediye Başkanları ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Çameli Belediyesinin standına gelen katılımcılara Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ilçede gerçekleşen ve devam eden projeler, Turizm Çalışmaları anlatıldı merak edilen soruları yanıtladı. Ulaşım araçları, geçiş ve aktarma sistemleri, kent mobilyaları, park ve bahçe düzenlemeleri, bahçe süs bitkileri, peyzaj, altyapı spor malzemeleri, güvenlik, yangın ve iş sağlığı başta olmak üzere “İnsan ve çevre” temalı çalışmalar sergilendi. Yerel yönetimlerin de yer aldığı fuarda stantlara ek olarak paneller ve toplantılar yapıldı, sosyal ve kültürel belediyecilik konularındaki güncel gelişmeler irdelendi.

9. Antalya Expo City Şehircilik ve Teknoloji Fuarı hakkında bir değerlendirme yapan Belediye Başkanı Cengiz Arslan “Belediye olarak ilçemizi en iyi şekilde her platformda tanıtmaya devam ediyoruz fuarlar bizim çok önemli İlçemizi her yönüyle tanıtma fırsatı bulduk Bu kapsamda 11-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen 9. Antalya Expo City Şehircilik ve Teknoloji Fuarı’nda ilçemizi genel anlamda tanıttık standımızı ziyaret eden Başta Türkiye Belediyeler Birliği sekreteri Dr. Birol Ekici, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü olmak üzere Tüm Belediye Başkanlarımıza, tedarikçilere ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.