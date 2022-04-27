Çameli Belediyesi personeline uygulaması afet eğitimi

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Çameli Belediyesi bünyesinde görev yapan personellere, uygulamalı afet eğitimi verildi.

Muhtemel bir afet ve acil durum müdahalesinde geçici barınma alanlarının kısa sürede hazır hale getirilmesi için AFAD ekipleri tarafından, Çameli Belediyesi personellerine çadır kurma eğitimi verildi.

Farkındalık faaliyetlerinin artarak devam etmesi gerektiğinin altını çizen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Denizli AFAD ekipleri tarafından Belediye çalışanlarımıza afet durumunda alınması gereken tedbirler ve çadır kurulumu hakkında uygulamalı eğitim verdi. Çalışanlarımızın her konuda eğitimli olması hususunda gerekli gayreti göstermeye devam ediyoruz. Eğitim dahilinde çadır kurma, sel, yangın ve deprem gibi doğal afetlerden korunmak için yapılması gerekenler hakkında da bilgi verildi. Büyük bir özveriyle bizlere eğitim veren AFAD ekiplerine çok teşekkür ederiz” dedi.