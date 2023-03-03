Çameli Belediyesi depremzedeler için 3 yeni kampanya başlattı

Denizli’de Çameli Belediyesi meclis toplantısında depremzedeler için 3 önemli yardım kampanyası kararı alarak desteğini sürdürmeye devam etti.

Çameli Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısı, depremde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuyla başladı. Toplantıda belediye meclis üyelerinin meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katılmaları sebebiyle 01 Mart 2023 - 14 Şubat 2024 tarihleri arasında alacak oldukları huzur haklarının AFAD’a aktarılacağı, personeller arasında ise gönüllülük esasına göre nakdi yardım kampanyası başlatıldığı açıklandı. Aynı zamanda toplantıda ‘Bir gıda kolisi benden olsun’ kampanyası da başlatılarak toplamda 3 tane önemli adım atıldı.

Çameli Belediyesi gıda kolilerin ise 20 Mart 2023 Pazartesi gününe kadar Hayri Dev Kültür Merkezine teslim etmeleri gerektiğini söyledi.