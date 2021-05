Çameli Belediyesi bu bayram gönüllere dokundu

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, korona virüs tedbirleri kapsamında mahallelerde vatandaşlarla bayram sohbetinde bulunarak gönüllere dokundu. Başkan Arslan; “Gönüllerimizde bayramın vermiş olduğu o yüksek değerleri samimi bir şekilde hissediyoruz ve yaşıyoruz” dedi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçede bayram ziyaretleri kapsamında vatandaşların bayramlarını kutlayarak sohbet gerçekleştirerek, talep ve isteklerini dinleyerek not aldı. Salgın nedeniyle Ramazan Bayramı’nın bu sene de buruk geçtiğini aktaran Başkan Arslan; “Bayram havasında yaşayamazsak da gönüllerimizde bayramın vermiş olduğu o yüksek değerleri samimi bir şekilde hissediyoruz ve yaşıyoruz. Kalabalık bayram sofralarında bir araya gelemesek de en büyük sofra yine kalplerde kurulsun istedik” dedi. Ziyaretler kapsamında Çameli Belediyesi tüm ekipleri 31 mahalledeki vatandaşlara ulaştı. Çameli Belediyesi Başkan Yardımcıları Fethi Uğur ve Mesut Demirel ile zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, sevgi eli, vefa destek gruplarıyla birlikte Engelliler Haftası nedeniyle ilçedeki engelli vatandaşları ziyaretler gerçekleştirildi. Bayram ile birlikte çeşitli hediyeler veren Çameli Belediyesi bayram sevinçlerine ortak oldu.

“Çameli’nde 7’den 70’e herkesin mutlu olması için hizmet ediyoruz”

Bayram ziyaretleri kapsamında Çameli Belediyesi Sevgi Eli Şubesi, zabıta ekipleri ve belediye başkan yardımcıları aracılıyla tüm mahallelerde çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; “Çameli’nde 7’den 70’e herkesin mutlu olması için hizmet ediyoruz. Çocukların bir gülümsemesinin her şeye bedel. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizim için çok keyifli. Biz, hep onların yanındayız. Çocuklarımıza gönülden verdiğimiz desteği artırarak devam ettiriyoruz. Onların yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değer. Çocuklarımızın hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere onlara yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle her zaman yanlarında oluyoruz” diye konuştu.

Çameli Belediye Başkanı Arslan şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, İlçe Jandarma Komutanı Resul Bulut ile birlikte şehit aileleri ve yakınlarına ziyaretler gerçekleşti. Başkan Arslan; “Vatanımızın ve milletimizin istiklali ve istikbali için toprağa düşmüş şehitlerimizin kutsal emanetleri olan şehit yakınlarımızı ziyaret edip mübarek ellerini öperiz. Bu yıl da bu güzel ve anlamlı geleneğimizi devam ettirerek sosyal mesafeye uyup maske takarak bütün şehit yakınlarımızı sırasıyla ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde şehitlerimizin anneleri ve babaları ile sıcak, samimi ve içten sohbetle birlikte onların acılarını elimizden ve dilimizden geldiği kadarıyla hafifletmeye çalışıyoruz. Yine yürekten ve gönülden gelen sevgi ile şehitlerimizin anne ve babasına bizleri de manevi evlatları olarak görmelerini ifade ediyoruz. Hak Teala her daim bizleri şehitlerimize layık olan vatan evlatlarından eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.