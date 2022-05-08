Çameli Belediyesi anneleri bir araya getirdi

Denizli’nin Çameli ilçesinde, Anneler Günü ile ilgili olarak özel bir etkinlik düzenlendi. Anneler Günü münasebetiyle Çameli Belediyesi Taş Konaklarda yaptığı anlamlı kahvaltıya çok sayıda katılım gerçekleşti.

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü ile ilgili olarak Çameli Belediyesi, Taş Konaklarda yaptığı anlamlı kahvaltılı program yaptı. Programa katılan şefkat ve merhamet timsali anneler ve aileleri ile birlikte kahvaltıda buluştu. İlçe dışında olan Belediye Başkanı Cengiz Arslan, selamlarını programa katılanlara ileterek, tüm annelerin bu özel gününü kutladı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutlayarak, “Çameli Belediyesi olarak Anneler Günü için düzenlediğimiz kahvaltıda annelerimiz ve ailelerine kahvaltı programına katıldıkları için teşekkür etti. Bu vesileyle başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutluyorum” dedi.