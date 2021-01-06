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Çameli Belediye Meclisinde yılın ilk toplantısı gerçekleşti
Çameli Belediyesinde yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlığında toplanan mecliste yoklama ve açılışın ardından diğer gündem maddeleri değerlendirildi.
DENİZLİ 06.01.2021, 12:21
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Çameli Belediyesinde yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlığında toplanan mecliste yoklama ve açılışın ardından diğer gündem maddeleri değerlendirildi.Çameli Belediye Meclisi 2021 yılı Ocak ayının Olağan Meclis Toplantısı gerçekleşti. Belediye Başkanı Arslan başkanlığında toplanan meclisi yoklama ve açılışın ardından gündem maddeleri konuşuldu. Meclis toplantısının gündeminde Zabıta memurlarının maaşları, taşınmazların takası ve belediyenin alacakları gibi konular görüşülerek karar verildi. Ocak ayı 1. Birleşimi sona eren Belediye Meclisi 2021 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısı 2. birleşiminin 06 Ocak 2021 Çarşamba Günü saat 11.00’de yapılması kararlaştırıldı.
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