Çameli Belediye Meclisi Mart ayı toplantısını gerçekleştirdi

Çameli Belediye Meclisinin Mart ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlığında gerçekleşti.

Çameli Belediye Meclisinin 2022 yılı Mart ayı olağan toplantısı, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda, ilçe gündemindeki konular ele alınarak değerlendirildi. Mart ayı olağan meclis toplantısında görüşülen 12 gündem maddesinden 9’u komisyondan geldiği şekliyle oy birliği kabul edildi. Diğer 2 gündem maddesi ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Çameli Belediye Meclisi 2022 yılı Nisan ayı olağan toplantısının, 05 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 11.00’de yapılmasına karar verildi.