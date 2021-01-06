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Çameli Belediye Meclisi Denetim Komisyonu belirlendi
Çameli Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumunu Cengiz Arslan başkanlığından gerçekleştirdi. Oturumda denetim komisyonu üyeleri yapılan gizli oylama sonucu seçildi.
DENİZLİ 06.01.2021, 17:36
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Çameli Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumunu Cengiz Arslan başkanlığından gerçekleştirdi. Oturumda denetim komisyonu üyeleri yapılan gizli oylama sonucu seçildi.
Çameli Belediyesi 2021 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantısında denetim komisyonu üyeleri yapılan gizli oylamayla seçildi. Çameli Belediyesi, 2020 yılı gelir ve gider denetlemek amacıyla Denetim Komisyon üyeliği seçimi yaptı. Yapılan gizli oylama sonucu Keziban Aksoy Ugun, Fethi Uğur, İdris Öz, İlhan Kandemir, Muharrem Köroğlu seçildi.Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, seçilen komisyon üyelerini tebrik ederek başarılar diledi. Çameli Belediyesi’nde yapılan tüm çalışmaları ve harcamaları mevzuat çerçevesinde yaptıklarının altını çizen Arslan, “Denetim kuruluna seçilen üyelerimizin bu görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum” dedi.
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