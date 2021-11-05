Çameli, 9. Antalya Şehircilik ve Fuarında tanıtılacak

Çameli Belediyesi, 11-13 Kasım Tarihleri arasında gerçekleştirilecek City Expo 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarına katılacak.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yaptığı açıklamada; " ’İnsan ve Çevre’ temasıyla düzenlenecek fuara, Türkiye’den ve yurtdışından çok sayıda belediye, belediyelere hizmet üreten sektör temsilcileri ve yerel yönetimlerle ilgili profesyoneller katılacak. Çameli Belediyesi olarak fuarda biz de yer alacağız İlçemizin tarihi ve doğal güzelliklerini ve her yönüyle tanıtmak için Fuardaki standımıza Tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.