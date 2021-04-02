Çamaeli Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı

Çameli Belediyesi’nin 2020 yılı faaliyet raporu, Nisan ayı belediye meclisinde görüşüldü. Faaliyet raporu mecliste onaylanırken, Başkan Arslan çalışanlara özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Çameli Belediyesi’nin 2020 yılı faaliyet raporu, Çameli Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısının 1. birleşimi 1.oturumunda görüşüldü. Meclis Başkanı Vk Meclis Tutgun başkanlığında yapılan toplantıda belediyenin 2020 yılı faaliyet raporu Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan tarafından slayt gösterisiyle sunuldu. Meclis toplantısında Çameli Belediyesi’nin 1 yıllık faaliyetlerinin müdürlük çalışmaları çerçevesinde özetlendiği rapor, günde alınarak görüşüldü.

Başkan Arslan’dan teşekkür

Meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Arslan, çalışanların özverisiyle ve vatandaşların desteğiyle gerçekleştiğini belirterek, “Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde Çameli halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Belediye meclisin de hizmetlerdeki katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ederim. Belediye çalışanlarımızın özverisi, vatandaşlarımızın desteği ile gerçekleşeceğine inancımız tamdır. 2020 yılı Çameli Belediyesi faaliyet raporunu onaylayan Belediye Meclis Üyelerimize önemlisi bu raporu hazırlayan Belediye çalışanlarıma teşekkür ediyorum” dedi.