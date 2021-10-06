Cama can verenler 6. kez Denizli’de olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin ilk ve tek cam bienalinin 6’ncısını düzenliyor. 14-17 Ekim tarihleri arasında kapılarını açacak Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası 6. Denizli Cam Bienali yine ilklere ev sahipliği yapacak. İlk kez cam yarışması ve podyumda giyilebilir cam defilesinin yapılacağı bienal büyük ses getirecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karma Tasarım Atölyesi işbirliğinde düzenlenecek Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Denizli Cam Bienali 6. kez kapılarını açacak. 14-17 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik Denizli’nin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkısının yanında kentin tanıtımına bir kez daha büyük destek sağlayacak. Türkiye’nin ilk ve tek cam bienali olan Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali 14 Ekim 2021 Perşembe günü saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde "Oyun" teması ile sanatseverlerle buluşacak. Bu sene 6.’sı yapılacak bienal birçok ilke de ev sahipliği yapacak. Bienal, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra; camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen 7’den 70’e herkese açık ve ücretsiz olacak.

Cam kıyafetler ilk kez podyumda olacak

Cam sanatçıları Ayşem Ötük, Ece Tansel, Güçlü Polat, İsmail Özsolak, Ömer Meral ve Vahide Kaya’nın birbirleri ile yarışacağı cam yarışması Türkiye’de ilk kez canlı olarak yapılacak. Kanadalı cam sanatçısı Laura Donefer’in 1989 yılından beri gerçekleştirdiği efsane cam defilesi “GlassFashion Show” ilk kez Türk cam sanatçılarınca 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali’nde görücüye çıkacak. Birbirinden yetenekli 40 Türk cam sanatçısı, hayatlarında ilk kez eserlerini bir sergi salonunda değil, podyumda kendi üzerlerinde sergileyecek. Türkiye’nin farklı illerinden katılan ve birbirinden kıymetli cam sanatçılarının yanı sıra İtalya, Amerika, Kanada, Mısır ve İsviçre’den katılacak olan cam sanatçıları Ekin D. Aytac, Joshua Davids, Dr. Julie Anne Denton, Karen -Jasen Willenbrink, Laura Donafer, Lucio Bubacco, Sally Prasch, Sayed Waked, Shane Fero, Simone Crestani ve Wesley Fleming online cam gösterileri ve sunumları ile bienalde sanatseverler ile buluşacak.

Büyükşehir kültür ve sanatın yanında

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 14-17 Ekim tarihlerinde düzenleyecekleri dev organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Denizli’de 4 gün boyunca cam sanatının usta isimlerini bir kez daha ağırlayacaklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti: "İlkini 10 yıl önce 2011’de düzenlediğimiz Denizli Cam Bianeli’ni istikrarla sürdürmenin, sanata ve kültüre verdiğimiz değerin karşılığını bir kez daha görmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çok büyük ve ses getirecek bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize bekliyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanatın ve kültürün destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.