Cam silerken balkondan düşen kadın öldü

Denizli’de balkonda cam sildiği esnada dengesini kaybeden 2 çocuk annesi kadın, apartmanın 3. katından beton zemine düşüp olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kervansaray Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın 3. katında oturan 2 çocuk annesi Merve Abra (29), balkona çıkarak camı temizlemeye başladı. Bu esnada dengesini kaybeden Abra, beton zemine çakılarak kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmaların ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.